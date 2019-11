Trovato in possesso di cinque grammi di cocaina, 32enne leccese finisce agli arresti domiciliari

Prosegue senza mai fermarsi l’attività della Polizia di Stato per prevenire e contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Sezione Volante della Questura di Lecce, impegnata in un servizio di prevenzione dello spaccio di stupefacenti, in via Bernardino Realino, ha controllato T. S., leccese 32enne, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, nel corso di un controllo, ha manifestato evidenti segni di nervosismo, come se nascondesse qualcosa, il 32enne, quindi, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire una bustina di cellophane trasparente chiusa all’estremità con del nastro adesivo contenente poco più di un grammo di cocaina. Un’ulteriore bustina di cellophane contenente 4 grammi della stessa sostanza stupefacente è stata rinvenuta, nascosta nella camera da letto dell’abitazione, nel corso della perquisizione domiciliare successiva.

Al termine dell’attività di indagine, T.S. è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.