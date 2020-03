Alla richiesta dell’autocertificazione fugge via e investe un anziano, in manette 34enne a Montesano Salentino

È stato fermato per verificare se, nell’ambito del Decreto per contenere il contagio da coronavirus, avesse lasciato la propria abitazione per stato di necessità, ma alla richiesta dei Carabinieri, ha visto bene di fuggire e non solo.

I militari dell’Arma della Stazione di Specchia, a Montesano Salentino, hanno arrestato nella flagranza di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, Fausto De Matteis, 34enne.

Nell’ambito dello stesso servizio, poi, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per: violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale; oltraggio a Pubblico Ufficiale; inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità a constrasto della diffusione del Covid-19 e porto di armi o oggetti atti a offendere.

I fatti

Il 34enne, alla guida di un motociclo, al momento del controllo da parte degli uomini della “Benemerita”, alla richiesta di esibire l’autocertificazione, ha dapprima inveito contro i militari minacciandoli, tra l’altro, di morte, poi, senza ubbidire alla richiesta, è ripartito, continuando a minacciarli e sottraendosi al controllo.

Prima che i Carabinieri potessero mettersi all’inseguimento, a circa 50 metri dal luogo del controllo, De Matteis ha notato un anziano, residente nel comune salentino che, incuriosito dal trambusto e dalle urla di minaccia, era uscito in strada per capire cosa stesse succedendo e aiutare i militari.

Notato l’uomo il 34enne ha dapprima urlato frasi ingiuriose e minacciose al suo indirizzo e dopo aver invertito la direzione di marcia, lo ha investito violentemente.

Fausto De Matteis, a seguito dell’impatto, è caduto ed è stato prontamente raggiunto dai militari che lo hanno bloccato e hanno prestato soccorso a lui e all’anziano, oltre a chiamare il 118.

A seguito della perquisizione personale il il 34enne è stato trovato in possesso di 1 tirapugni anellare in metallo con lama d i 3 centimetri, sottoposto a sequestro.

I sanitari giunti sul posto hanno trasportato la vittima dell’investimento presso l’ospedale di Scorrano.

A carico di De Matteis è stata elevata una contravvenzione in quanto sprovvisto di patente di guida già ritirata.

Anche il mezzo è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso l’abitazione in regime di arresti domiciliari.