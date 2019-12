Evade dalla Comunità Emmanuel per due giorni di seguito, 34enne di Francavilla Fontana in carcere

Nonostante fosse evaso la prima volta dalla comunità di recupero era stato, per così dire, “graziato” dall’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il ritorno. Però, il giorno successivo, si è nuovamente allontanato e, sorpreso nuovamente, questa volta, per lui si sono aperte le porte del carcere.

La prima evasione

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, nella serata del 12 dicembre scorso, hanno tratto in arresto Marco Suma, 34enne del luogo, per evasione. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari presso la comunità “Emmanuel” di Santa Rosa a Lecce, è stato sorpreso nella sua abitazione di residenza, senza autorizzazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato riportato presso comunità, sempre in regime di arresti domiciliari.

Il secondo arresto

Trascorse meno di 24 ore, però, nel pomeriggio del 13 dicembre, Marco Suma è stato nuovamente a sorpreso Francavilla Fontana, mentre passeggiava in una via del centro abitato, anche questa volta, senza un giustificato motivo ed è stato nuovamente arrestato dai militari dell’Arma.

Il 34enne, una volta svolte tutte le formalità, questa volta, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto.