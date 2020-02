Scoperto dai Carabinieri con quasi 60 grammi di cocaina, 34enne di Lecce finisce in carcere

Nella giornata di ieri, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia dell’Arma di Lecce, a conclusione di una serie di indagini, hanno tratto in arresto, Alessandro Bongiorno, 34enne nato e residente nel capoluogo.

Nello specifico l’uomo, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 58,4 grammi di cocaina; 22 grammi di sostanza da taglio; materiale vario per il confezionamento e la somma di 2.436,70 euro.

Il tutto è stato sequestrato e verrà custodito in attesa del versamento presso l’Ufficio corpi di reato.

Bongiorno, a conclusione delle formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Un arresto anche a Ugento

Sempre ieri, a Ugento, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce – Ufficio delle esecuzioni penali, Gianluca De Paolis, 33enne, nato a Massafra in provincia di Taranto, ma residente a Ugento, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso, commesso nella località rivierasca il 6 maggio 2015 – così come accertato dai Carabinieri – per il quale è stato condannato alla pena residua definitiva di un anno di reclusione.

L’uomo al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.