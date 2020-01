Sorpreso a rubare sedie da un albergo abbandonato, 35enne di Trepuzzi finisce in Carcere

Sorpreso dai Carabinieri a rubare sedie in legno da una struttura alberghiera in stato di abbandono finisce in Carcere. I guai per Marco Fedele, 35enne di Trepuzzi sono cominciati nel cuore della notte.

Questi i fatti. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.30, quando i militari della locale stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione di reati predatori, lo hanno ‘beccato’ con le mani nel sacco. O meglio, mentre caricava su un autocarro di sua proprietà undici sedie in legno che aveva ‘prelevato’ da un albergo ormai abbandonato.

La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre per il ragazzo – una volta concluse le formalità di rito – si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce.