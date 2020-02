Sorpreso dagli agenti mentre cedeva una dose di eroina, in manette pusher 38enne di Ugento

Nella giornata di ieri gli agenti di Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Taurisano hanno tratto in arresto Emanuele Ponzetta 38enne di Ugento per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

I poliziotti, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, in una zona nota per il traffico di stupefacenti, hanno avuto modo di osservare due persone che confabulavano con fare sospetto. Avendo fondato motivo di ritenere che ci si trovasse in presenza di una cessione di droga, gli uomini del Commissariato, dal momento che si trovavano in divisa e all’interno di una pattuglia della Volante, per non essere notati si sono mantenuti a distanza.

Grazie a un calcolo del tempo che non ha dato scampo allo spacciatore, gli agenti hanno colto in flagranza di reato il pusher nel momento preciso in cui era impegnato a cedere a un cliente una bustina, che poi si è rilevata contenere 0,5 grammi di eroina.

Una volta identificato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è proceduto a una perquisizione domiciliare, in seguito alla quale sono stati rinvenuti e sequestrati altri 27 grammi di eroina, suddivii in 20 dosi, oltre a bilancino di precisione, materiale di confezionamento ed una discreta somma di denaro presumibile provento dell’attività di spaccio.

Il 38enne è stato tratto in arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato posto agli arresti domiciliari.