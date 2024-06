Litiga con il fratello e la mamma rimane ferita per dividerli. Arrestato per evasione e maltrattamenti

Evasione e maltrattamenti contro i familiari. Sono queste le accuse contestate ad un 39enne disoccupato residente in un comune del basso Salento, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Taurisano. Secondo la ricostruzione degli uomini in divisa, il giovane, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avrebbe violato gli obblighi, allontanandosi dalla sua abitazione. Una volta uscito di casa avrebbe raggiunto l’appartamento del fratello 22enne. Qui, sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, una discussione sempre piu violenta. La situazione sarebbe poi degenerata in una colluttazione. Il fratello del 39enne ha riportato lesioni al volto, mentre la madre, che ha tentato di sedare il diverbio, cercando di porre fine alla zuffa è rimasta ferita. Per le lesioni personali riportate sono state necessarie le cure mediche all’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano.

Ad allertare i militari sono stati alcuni vicini che hanno segnalato la situazione al numero di

emergenza 112. Tempestivo l’intervento dei militari. Gli uomini dell’Arma hanno raggiunto

l’abitazione e condotto una immediata e celere attività info-investigativa riuscendo a ricostruire la

dinamica dei fatti: l’evasione, la lite in casa del fratello rimasto ferito come la madre che ha cercato di calmare gli animi e la chiamata al 112 da parte dei vicini.

Il 39enne è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecce. Le accuse, come detto, sono di evasione e maltrattamenti in famiglia.