Nascondeva in casa oltre 10 grammi di eroina, scattano le manette per un 40enne di Poggiardo

Prosegue senza sosta sul territorio l’attività dei Militari dell’Arma a contrasto e prevenzione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, a Boagno del Salento, gli uomini della “Benemerita” della Stazione di Poggiardo hanno tratto in arresto in flagranza di reato Fiorentino Medico, 40enne di Poggiardo, ma domiciliato a Bagnolo del Salento.

I fatti

I militari, nel corso di una verifica, hanno proceduto al controllo di alcuni veicoli in sosta, tra cui l’autovettura in uso all’uomo che, in seguito alla perquisizione è stato trovato in possesso di: un involucro con residui di sostanza stupefacente (verosimilmente eroina); materiale per il confezionamento in dosi e la somma contante 355,00 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.

Insospettiti, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione presso l’abitazione di Poggiardo e qui hanno trovato: un involucro in cellophane contenente 10,48 di eroina e un bilancino di precisione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, associato presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dall’Autorità Giudiziaria.