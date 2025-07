La casa “profuma” di marijuana, lui dorme con la porta aperta: arrestato 47enne di Morciano

Il controllo dei poliziotti del Commissariato di Taurisano nell’abitazione di un 47enne di Morciano di Leuca, “attenzionato” per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, si è concluso con il suo arresto. A tradire il giovane è stato l’inconfondibile odore di marijuana, talmente intenso che ha spinto gli agenti a vederci chiaro.

Quando sono giunti davanti al suo domicilio, le porte erano aperte e dall’esterno si avvertiva un odore, forte, acre, segnale della probabile presenza di marijuana. Dopo aver bussato ripetutamente, senza ottenere risposta, gli uomini in divisa hanno deciso di entrare, trovando l’uomo addormentato nella sua camera da letto. Una volta svegliato, è stato messo a conoscenza dell’imminente perquisizione.

Sul tavolo della cucina sono stati trovati due barattoli in vetro, contenenti complessivamente 190 grammi di marijuana. In un mobile, invece, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, insieme al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Nel giardino, gli agenti si sono trovati di fronte a 54 piante di marijuana di varie altezze, comprese tra i 45 e i 185 centimetri, per un peso complessivo stimato in 16,6 chilogrammi.

Alla luce di quanto rinvenuto, il 47enne è stato arrestato e su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è stato ai domiciliari.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.