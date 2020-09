Trovato con più di 160 grammi di eroina, 50enne di Lecce finisce in carcere

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l’accusa che ha fatto spalancare le porte del Carcere di Lecce a Giuseppe Lorio, 50enne di Lecce sorpreso dai carabinieri della sezione radiomobile del capoluogo barocco con più di 160 grammi di eroina. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, una volta concluse le formalità di rito, accompagnato a Borgo San Nicola.

I guai per il cinquantenne sono cominciati la mattina del 12 settembre, quando durante una perquisizione personale e domiciliare sono spuntati fuori tre involucri di eroina, del peso complessivo di 126 grammi. Non solo, durante il controllo degli uomini dell’Arma è stato trovato anche tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Per finire, la somma di 210 euro in contanti.



Come detto, il 50enne – ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai militari del Nor.