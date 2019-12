Viaggiava sulla A14 con a bordo quasi 60 kg di marijuana, scattano le manette per un 62enne di Lecce

Viaggiava a bordo del suo furgone sulla A14, quando, all’altezza di Modugno è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale per un controllo, l’atteggiamento nervoso, però, ha insospettito gli agenti che, al termine del controllo del mezzo lo hanno tratto in arresto.

A finire in manette nel pomeriggio di lunedì scorso è stato Maurizio Baglivi, 62enne residente a Lecce, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo, ripetiamo, era intento a percorrere l’arteria stradale a bordo del mezzo pieno di masserizie e a cui erano stati smontati i sedili. Fermato dalla Polstrada il 62enne ha immediatamente palesato un certo nervosismo che ha indotto i poliziotti a richiedere il supporto di un’Unità Cinofila della Questura di Bari. Una volta effettuato la verifica la scoperta: all’interno di alcuni scatoloni in cartone e di una cassapanca in legno gli agenti hanno rinvenuto 58 kg di marijuana suddivisi in 53 involucri.

Per Baglivi, quindi, è scattato l’arresto e l’uomo, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Bari.