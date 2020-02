Ai domiciliari viene trovato in casa con oltre 20 grammi di cocaina, per un 64enne si aprono le porte del carcere

Ancora arresti e denunce per reati in materia di sostanze stupefacenti quelli che hanno eseguito i militari dell’Arma in provincia di Lecce.

A Uggiano la Chiesa gli uomini della “Benemerita” della Sezione dipendente Nor, a seguito di una verifica, hanno tratto in arresto Francesco Bacile 64enne, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Nello specifico, in seguito a una perquisizione della sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto: due involucri in cellophane contenenti 21,50 gr. di cocaina; 92 grammi di sostanza da taglio tipo mannite; 2 bilancini elettronici di precisione; materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma contante di 1.000 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

L’uomo, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Una denuncia a San Pietro in Lama

Sempre nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione in materia di consumo e spaccio di droga i militari della Stazione locale, a San Pietro in Lama, hanno denunciato in stato di libertà un uomo che a seguito di una perquisizione personale e del veicolo in uso, è stato trovato in possesso di 5,40 grammi di cocaina, suddivisa in 10 dosi e di un coltello a serramanico occultato nel vano porta oggetti dell’auto. La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire altri 3 coltelli a serramanico ed un bossolo cal. 8 a salve esploso. Coltelli e sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro e custoditi in attesa del versamento presso ufficio corpi di reato.

Droga e munizioni in campagna

Sempre i Carabinieri, ad Alezio, in agro del comune di Sannicola, hanno rinvenuto, occultati tra rovi, 820 grammi circa di marijuana; 16 proiettili calibro 38 special e 3 bossoli dello stesso calibro.

Quanto scoperto è stato sequestrato a carico di ignoti.