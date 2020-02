Nasconde all’interno dell’auto quasi 50 grammi di hashish, a Matino scattano le manette per un 24enne

Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e da qui ne è scaturito un breve inseguimento tra le vie cittadine, una volta fermata l’autovettura ed effettuato un controllo, gli uomini della “Benemerita”, hanno rinvenuto all’interno del mezzo diversi grammi di droga.

I militari dell’Arma del Nor – Sezione operativa, a Matino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Marco Papaleo, 24enne, in quanto, ripetiamo, all’interno del mezzo su cui viaggiava, nascondeva: un involucro contenente 47,8 grammi di sostanza stupefacente di tipo “hashish” e 655 euro in denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha fatto sì che venissero rinvenuti: un involucro con all’interno 12,9 grammi sempre di “hashish”; un involucro contenente 0,4 grammi di “marijuana” e materiale vario per il confezionamento.

Lo stupefacente e il materiale per il confezionamento sono stati stato sottoposti a sequestro, assunti in carico, repertati e custoditi in attesa di essere versato presso ufficio corpi di reato Tribunale di Lecce mentre denaro contante depositato sul libretto postale intestato al “Fondo unico Giustizia”.

Papaleo che è anche risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.

Un arresto a Poggiardo

A Poggiardo, poi, militari della Stazione locale a seguito di un servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di sostanze hanno arrestato, sempre in flagranza, Andrea Piri, 36enne

L’uomo, sottoposto a un controllo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, resosi conto poco prima che i Carabinieri avrebbero provveduto a una verifica, ha tentato di disfarsi, gettandole per terra, di tre dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3 grammi, prontamente recuperate dai militari. L’immediata perquisizione personale e dell’auto ha consentito di rinvenire, occultate addosso a Piri, altre 7 dosi di cocaina, per un peso di 7 grammi.

Il tutto è stato posto sotto sequestro. Il 36enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

42enne arrestato a Lecce

Nel capoluogo, invece, gli uomini del Reparto Radiomobile, durante una perlustrazione, hanno arrestato Roberto Coroneo, 42enne.

L’uomo a seguito della perquisizione dell’autovettura su cui viaggiava, della sua persona e dell’abitazione, è stato trovato in possesso di 9,2 grammi di eroina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

Il 42enne, ultimate le procedure è stato condotto presso il carcere del capoluogo.