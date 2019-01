Eroina in auto a Calimera, piante di cannabis a Copertino: un arresto e tre denunce

Operazioni anti-droga andate in porto nel corso della serata di ieri da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. Un uomo è finito in regime di arresti domiciliari, mentre tre altri – tra cui un minore – sono stati deferiti in stato di libertà. Ma andiamo con ordine.

Durante la serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Calimera hanno fermato per un regolare controllo una Fiat Punto, intestata ad una donna. Alla guida, però, c’era un uomo, Giovanni Capirola, 43 anni, marito della proprietaria del mezzo, residente in paese. I militari hanno seguito i controlli del caso, tra cui una perquisizione personale. Al termine delle verifiche l’amara sorpresa: l’uomo custodiva una dose di circa 100 grammi di eroina “Brown sugar”, oltre al materiale per il confezionamento.

La sostanza è stata immediatamente sequestrata, mentre il 43enne è stato relegato in casa in regime di detenzione domiciliare.

Pollice verde

A Copertino, invece, i militari della Tenenza dell’Arma locale, hanno denunciato, a vario titolo, R. G., cl. 1996, S. M., cl. 1998 e un minore nato nel 2002.

I Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dei tre, rinvenendo nella cantina due piante di cannabis in ottimo stato vegetativo: a corredo, una mini serra alimentata da fari alogeni e materiale fertilizzante.