Sorpreso con in casa una pistola rubata, proiettili e cocaina. 25enne finisce in carcere

Prosegue senza sosta l’attività dei militari dell’Arma a prevenzione dei reati e a tutela dei cittadini del territorio salentino.

Nel corso delle verifiche i Carabinieri della Stazione di Racale, ad Alliste, in seguito a una perquisizione domiciliare, hanno arrestato in flagranza di reato Andrea Quintino Trianni, 25enne, in quanto, sorpreso a detenere: una pistola, marca cal. 38 special, oggetto di furto; 11 proiettili per pistola cal. 38 special; tre involucri contenenti complessivamente 13 gr. di cocaina; un bilancino di precisione e 350 euro in denaro contante.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.