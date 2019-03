In casa spuntano 300 grammi di marijuana, arrestato 29enne. Nei guai anche la moglie

«Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». È questa l’accusa che i Carabinieri della tenenza di Copertino hanno contestato a Giuseppe Montalbano, 29enne del posto. Il giovane – sorpreso con più di 300 grammi di droga – è stato arrestato in flagranza di reato nel corso di un servizio dei militari, finalizzato proprio a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio.

I fatti

I guai per il 29enne sono cominciati quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione domiciliare. Non è dato sapere perché sia scattato il controllo, ma durante il ‘giro’ in casa sono spuntati fuori 300 grammi di marijuana. Non solo, altri otto grammi, ma di cocaina, erano già stati suddivisi in dosi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro insieme a tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Nei guai anche la moglie

Nel medesimo contesto, è stata deferita in stato di libertà, per lo stesso reato, anche la moglie, incensurata.

Per il giovane, una volta ultimate le formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dagli uomini in divisa di Copertino.