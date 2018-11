Quasi 10 kg di marijuana nascosti in casa, 22enne di Lecce finisce in carcere

Prosegue incessantemente l’attività dei Carabinieri della Provincia di Lecce finalizzata al contrasto alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nelle scorse ore i militari hanno disarticolata una centrale dello spaccio che operava su Lecce, Maglie, Poggiardo, Lizzanello e Trepuzzi e assicurato alla Giustizia cinque persone con ingenti sequestri di droga:

Nel capoluogo, militari dell’Aliquota Radiomobile di Maglie, hanno tratto in arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: Emanuele De Luca, 20enne di Cursi; Mauro Montagna 21enne di Scorrano e Matteo Luigi Nicolardi, 22enne di Scorrano. Tutti studenti domiciliati nella stessa abitazione a Lecce.

I tre in seguito a perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso: il primo di un involucro in cellophane e una scatola di cartone contenenti 249 grammi di marijuana; il secondo di un involucro in cellophane e un barattolo in vetro contenenti 35 grammi di marijuana e 350 euro in contanti ritenuti provento illecita attività spaccio e il terzo, infine, di un involucro in cellophane e un contenitore in alluminio contenenti complessivi sei grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario utile per confezionamento delle dosi.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso lo stesso alloggio del capoluogo.

Nello stesso frangente, altri militari del Nucleo Operativo di Maglie, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Lizzanello, hanno tratto in arresto Cristian Stella, 22enne, nato e residente a Lecce, ma domiciliato Lizzanello.

Il giovane nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di: 32 involucri contenenti 4,2 kg. complessivi marijuana; una borsa in plastica contenente 5 kg marijuana; un bilancino elettronico di precisione; materiale vario utile per il confezionamento delle dosi,

Il 22enne è stato associato presso la casa circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Infine a Botrugno un’ulteriore perquisizione svolta dalle stazioni di Poggiardo e Nociglia ha dato esito positivo. In questo caso B.M. 47enne di Botrugno, è stato denunciato in quanto, dopo una investigazione domiciliare, è stato trovato in possesso di: tre involucri contenenti complessivi 1,5 gr, di cocaina; quattro involucri contenenti 6,3 gr. di hashish; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento di sostanza stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.