Sorpreso con 190 grammi di droga, 36enne ai domiciliari

Un pomeriggio come tanti, ad Arnesano, si è concluso con l’arresto di un giovane di 36 anni, disoccupato, finito in manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, frutto di un’attenta attività di controllo del territorio, ha permesso agli uomini in divisa di scoprire un vero e proprio “tesoro” di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, infatti, sono spuntati fuori circa 190 grammi di droga, tra marijuana (75 grammi), hashish (100 grammi) e cocaina (15 grammi). La scoperta di circa 500euro in contanti e un bilancino di precisione ha spinto i militari del Norm della compagnia di Maglie a pensare alla possibilità che il giovane potesse gestire una attività di spaccio.

Questo arresto non è solo un numero nelle statistiche, ma un segnale forte e chiaro: le forze dell’ordine non abbassano la guardia e sono determinate a contrastare il traffico di droga e le piazze di spaccio che continuano a minacciare la sicurezza delle piccole comunità.

Le sostanze stupefacenti saranno sottoposte a perizia chimica tossicologica per determinarne la composizione e il valore sul mercato illecito, un passaggio fondamentale per comprendere l’ampiezza del fenomeno e per pianificare strategie di prevenzione.

Il giovane, arrestato in flagranza di reato, è finito ai domiciliari come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.





È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.