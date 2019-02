Droga, pistola e cartucce nascoste in casa: 27enne finisce in Carcere

Quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta della sua abitazione per Alessandro Antonio Gallucci, 27enne residente a Lecce, sono cominciati i guai. Il giovane – sorpreso con una pistola completa di caricatore e cartucce ed un quantitativo non indifferente di droga – è stato arrestato in flagranza di reato e per lui si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, una volta concluse le formalità di rito.

Il blitz

Tutto è cominciato, come detto, quando i Carabinieri del Norm di Lecce hanno bussato alla porta della sua abitazione per una perquisizione domiciliare che ha riservato diverse ‘sorprese’. La prima è una pistola semiautomatica di fabbricazione ex Jugoslavia, calibro 7,65. L’arma aveva la matricola abrasa, ma completa di caricatore con sette cartucce dello stesso calibro.

Non solo, sono spuntati fuori anche 169 grammi di “marijuana” e 233 grammi di “hashish” diviso in due panetti e varie dosi. Completa l’elenco dei ‘ritrovamenti’, il materiale necessario ad impacchettare lo stupefacente.

Arma e droga sono stati sequestrati, mentre il 27enne è stato accompagnato a Borgo San Nicola una volta concluse le formalità di rito. L’uomo è difeso dall’avvocato Loredana Pasca.