Coltivavano marijuana, in casa anche diverse dosi di cocaina: giovane coppia in manette

Forse qualche sospetto i militari della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Lecce lo nutrivano da qualche tempo e così ieri pomeriggio, al termine di una mirata perquisizione domiciliare, due giovani salentini residenti in città, nel quartiere Borgo Piave, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato.

Si tratta, in particolare, di Sergio Quaranta, nato San Pietro Vernotico, classe 1988, e di Veronica Carducci, 27 anni, nata a San Cesario di Lecce. Nella loro abitazione i Carabinieri hanno scovato 744,57 grammi di marijuana, 11,48 di cocaina, due bilancini di precisione e quattro piante di marijuana.

Il tutto è stato posto sotto sequestro, mentre i due giovani, una volta ammanettati, sono stati trasferiti all’interno del carcere di “Borg San Nicola” di Lecce.