Fermati in Viale dell’Università vengono trovati con quasi 10 gr. di eroina. In due finiscono in manette

Prosegue senza sosta l’attività dei militari dell’Arma per prevenire e contrastare i reati in materia sostanze stupefacenti.

Nella nottata appena trascorsa, nel corso di un servizio di perlustrazione, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Roberto Coroneo, 41enne e Tiziano Stabile, 40enne.

I due fermati a bordo di una autovettura in Viale dell’Università, a seguito di una perquisizione del mezzo, personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 09,50 gr. di eroina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento, e la somma in contanti di 165 euro.

Tutto il materiale è stato sequestrato e gli arrestati al termine delle formalità di rito sono stati condotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Un arresto per droga anche a Salice Salentino

Sempre nel corso di un servizio specifico, nella mattinata di oggi, a Salice Salentino, questa volta, gli uomini della “Benemerita” della Compagnia di Campi Salentina – Sezione Operativa – in collaborazione con i colleghi dell’Unità cinofila di Modugno,

hanno arrestato sempre flagranza reato per detenzione fini spaccio sostanza stupefacente, Reanto Meo, 68enne.

L’uomo, sempre in seguito a una verifica, è stato trovato in possesso di 80 gr. di marijuana; 30 di hashish; materiale vario per il confezionamento; un bilancino di precisione e la somma in contanti di 300 euro.

Anche questa volta il tutto è stato posto sotto sequestro e il 68enne condotto presso la sua abitazione ai domiciliari.