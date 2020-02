Nascondevano in auto un fucile e a casa le cartucce e droga, due 21enni finiscono in carcere

Ancora arresti in provincia di Lecce, a opera dei militari dell’Arma, impegnati nei quotidiani controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, a Lizzanello, i Carabinieri della Stazione Locale, nel corso di un servizio di perlustrazione hanno tratto in arresto Michael Russo e Michele Danese, entrambi 21enni.

Nello specifico, i due, controllati a bordo di un’autovettura condotta dal primo sono stai trovati in possesso di un fucile Bernard calibro 16, con matricola abrasa nascosto all’interno del mezzo.

La perquisizione successiva a casa del secondo ha permesso di rinvenire 20 grammi di cocaina; 3,21 grammi di hashish, 0, 45 grammi di marijuana, 68,35 grammi di sostanza da taglio, presumibilmente mannite, 12 cartucce calibro 16 marca Fiocchi.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e i due giovani, al termine delle formalità di rito sono stati tradotti presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Un altro arresto ad Alliste

Sempre nella serata di ieri, ad Alliste, i militari della Stazione di Racale, coadiuvati dei colleghi del Nor – Sezione Operativa, della Compagnia di Casarano, hanno arrestato, Fiqeri Saraci, 57enne di nazionalità albanese, ma residente in provincia di Lecce, poiché, in seguito a una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina per un peso di 13,17 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

L’uomo, al termine delle procedure è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.