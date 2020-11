10 dosi di eroina nascoste negli slip, il resto in un garage: nei guai due 30enni

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. Questa l’accusa contestata a due 30enni di Lecce – G.G. M.G. le iniziali – arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia del capoluogo barocco. I guai per i due giovani sono cominciati quando è scattata una perquisizione personale che ha permesso agli uomini in divisa di trovare 10 dosi di eroina, per un totale di 16 grammi. Erano nascosti negli slip di uno dei due.

A quel punto i militari hanno voluto vederci chiaro estendendo la perquisizione ad un locale all’interno di un garage in uso ai due 30enni. Il controllo è finito con la scoperta di 360 grammi di eroina. E il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

La sostanza stupefacente è stata inviata per le analisi del caso in un laboratorio.