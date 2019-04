Ubriaco aggredisce con il coltello cognata, moglie e suocera. Arrestato 39enne tedesco residente ad Aradeo

Alle prime luci dell’alba di oggi, intorno alle 3.30, ad Aradeo, i Militari della Stazione dell’Arma, con la collaborazione dei colleghi del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, hanno arrestato in Flagranza di reato, per lesioni personali aggravate, Edler Vonhoeble Christoph, 39enne nato in Germania, ma residente nel comune del Sud Salento.

L’uomo, nella nottata appena trascorsa, in stato di agitazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, ha aggredito con un coltello da cucina per futili motivi la cognata.

Nel corso della colluttazione, poi, sono rimaste coinvolte la moglie e la suocera.

Insieme a Carabinieri sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso in loco la cognata per poi condurla presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Galatina. La moglie e la suocera hanno rifiutato le cure dei medici.

Il 39enne, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo san Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.