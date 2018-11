Nascondeva in casa oltre 160 gr. di cocaina, in manette 42enne leccese

Giornata molto intensa per i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce che hanno dato vita a una serie di interventi nel capoluogo salentino.

Nell’ambito di un servizio specifico finalizzato al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Santa Rosa hanno tratto in arresto Errico Sinistro, 42enne leccese.

I Carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare lo hanno trovato in possesso di 166,60 grammi di cocaina suddivisa in dosi; 16,9 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento.

Il tutto è stato sequestrato e assunto in carico in attesa di deposito in Tribunale. l’arrestato, espletate le formalità di rito e stato tradotto ai domiciliari.

Sempre gli uomini dell’Arma della Stazione di Santa Rosa, al termine di alcuni accertamenti scaturiti in seguito a una denuncia presentata da una donna 51enne residente nel capoluogo hanno deferito in stato di libertà Q.C. nato e residente a Lecce, 53enne, in quanto lo stesso, nella marina di Torre Chianca, si è introdotto abusivamente all’interno dell’abitazione estiva della denunciante, effettuando un collegamento elettrico per alimentare la propria dimora confinante.

Infine, i militari del Norm a seguito di un intervento, hanno deferito in stato di libertà V.C.E., 53enne nata in Colombia, ma residente a Lecce in quanto, coinvolta in un diverbio tra connazionali. La donna allo scopo di sottrarsi al controllo ha assunto un atteggiamento oltraggioso e minaccioso nei confronti dei Carabinieri intervenuti, rifiutandosi di fornire le generalità e spogliandosi in strada. Nonostante i toni concitati non sono segnalati feriti.