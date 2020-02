Pretende dalla mamma i soldi per comprare la droga e la minaccia per ritirare la denuncia: arrestato

Il provvedimento di allontanamento scattato dopo che aveva reso la vita in casa un vero e proprio “inferno” non è bastato a fermarlo. Anzi, nonostante il divieto di avvicinamento si è presentato nell’abitazione in cui vive la mamma per costringerla a consegnargli 20 euro che gli sarebbero serviti ad acquistare sostanze stupefacenti. Aver ottenuto il denaro con le minacce non lo ha “calmato”.

In un secondo momento, l’uomo è ritornato alla carica per chiedere altri soldi alla poveretta e per “convincerla” o meglio imporle di recarsi in Caserma per ritirare la denuncia che aveva presentato contro di lui per altri episodi simili.

L’ennesima storia di violenza consumata tra le mura di casa arriva da Ugento. Sono stati i Carabinieri della locale stazione a scrivere la parola fine arrestando, in flagranza di reato, il figlio violento. Le accusa da cui ora dovrà difendersi sono di “violazione del provvedimento di allontanamento” e di “estorsione”. Già, perché nonostante il divieto di avvicinamento alla casa familiare, ha battuto cassa minacciando la mamma e costringendola – come detto – a consegnargli 20 euro. Che non gli sono bastati visto che ne ha chiesti ancora.

Una volta concluse le formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.