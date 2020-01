Evade dai domiciliari: 53enne di Scorrano torna in carcere

Era ai domiciliari ma ora deve tornare in carcere. E’ la sorte capitata a Francesco De Cagna, 53 anni di Scorrano, arrestato nelle scorse ore dai Carabinieri in flagranza per evasione.

Il 27 dicembre scorso l’uomo, dopo un inseguimento per le vie di Scorrano, era stato bloccato dai Carabinieri della locale Stazione e tratto in arresto per evasione e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, dove si trovava per scontare una pena di otto anni e otto mesi per reati in materia di stupefacenti (la misura emessa il 31 gennaio del 2017 dal gip del Tribunale di Lecce).

Qualche giorno dopo, però, gli stessi militari hanno eseguito a suo carico un provvedimento di custodia cautelare in carcere con cui sono stati revocati gli arresti domiciliari proprio a seguito della precedente evasione.

Il 53enne, così, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce.