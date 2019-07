Tenta di fuggire dopo la ‘visita’ a scuola, ma viene fermato con un bottino da 25mila euro: arrestato

È stato fermato dagli uomini in divisa proprio mentre stava per scappare a bordo del furgone carico di oggetti recuperati all’interno dell’Istituto primario Marconi di Veglie che aveva preso di mira. E sarebbe fuggito via con bottino di circa 25mila euro se non fosse stato bloccato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Campi Salentina e arrestato in flagranza di reato. Le accuse? Furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

A finire in manette, quando non era ancora l’alba, è stato Michele Clemente, 28enne di Cerignola, in provincia di Foggia.

La refurtiva e gli attrezzi del mestiere

Il giovane si era intrufolato nella scuola in via Sant’Elia, dopo aver forzato una finestra. E una volta dentro, aveva prelevato 27 Tablet, 8 notebook, 19 tastiere, un monitor per pc e materiale informatico di vario tipo. Il totale? Più o meno 25mila euro, considerando il valore commerciale degli oggetti.

Non ha fatto in tempo a dileguarsi, però. Come detto, è stato fermato mentre tentava la fuga al volante di un furgone Citroen berlingo di sua proprietà.

A quel punto è scattata la perquisizione veicolare e personale che ha riservato altre sorprese. I militari, infatti, hanno trovato gli attrezzi del mestiere: una sega elettrica, una smerigliatrice elettrica, due tronchesi e un “piede di porco”. Non solo, anche la somma contante di 1.850 euro, sottratta dalla cassaforte della scuola. Il materiale da scasso sottoposto a sequestro insieme all’autovettura. La refurtiva, invece, è stata restituita al dirigente scolastico dell’istituto.

Per il giovane foggiano, dopo formalità rito, si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.