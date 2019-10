Nasconde nella cassetta di sicurezza una pistola con matricola abrasa, in manette 34enne

La Compagnia dei Carabinieri di Lecce ha eseguito un servizio straordinario di controllo nel territorio del comune di Surbo, allo scopo di arginare l’aumento dei reati predatori e di quelli che riguardano lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Alle verifiche hanno preso parte 30 militari della Compagnia leccese, coadiuvati dalla Compagnia di intervento operativo dell’11mo Regimento Carabinieri Puglia e dal Nucleo cinofili della Guardia di Finanza di Lecce con l’ausilio dei cani “Erik”, “Roma” e “Tasky”, che hanno svolto controlli mirati sul territorio e sottoposto a perquisizione, contemporaneamente, diverse abitazioni di proprietà di persone ritenute di interesse operativo. Alcune dimore, tra l’altro, erano dotate di modernissimi sistemi di video-sorveglianza, con telecamere visionabili da tutti gli ambienti, verosimilmente utilizzate per prevenire i controlli da parte della Forze dell’Ordine.

Nel corso delle varie perquisizioni è stata trovata una cassetta di sicurezza, risultata nella disponibilità di Gianluca Negro 34enne che ne possedeva la chiave di apertura, contenente una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa,

Per questo motivo l’uomo è stato tratto in arresto per le ipotesi di possesso di armi clandestine e riciclaggio.

Nel corso delle altre perquisizioni sono stati anche trovati e sequestrati 14.000 euro in contanti per i quali sono in corso accertamenti e diversi residui si sostanza stupefacente.