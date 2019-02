Strano via vai di persone vicino ad un garage: nascondeva più di mezzo chilo di eroina. Arrestato 31enne

Lo strano via vai di persone a pochi passi da un garage non è passato inosservato. Tanta gente, troppa per non sospettare che dietro la porta del box si nascondesse qualcosa di ‘losco’. Così lo sconosciuto osservatore ha chiesto aiuto agli uomini in divisa che “seguendo il filo” hanno fatto chiarezza.

La chiamata, infatti, ha permesso di scoprire la una quantità non indifferente di droga, più di mezzo chilo di eroina e di arrestare, in flagranza di reato, un 31enne di Supersano. Si tratta di Giulio Grecuccio che ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Una volta concluse le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del Carcere.

Carabinieri e polizia insieme

Tutto parte, come detto, da una segnalazione di uno strano andirivieni di persone che ha messo la pulce nell’orecchio delle Forze dell’Ordine. Così, i poliziotti del Commissariato di Taurisano e i Carabinieri della Compagnia di Casarano hanno deciso di stringersi la mano per effettuare, insieme, un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

Le attenzioni si sono concentrate sul garage segnalato. Il sospetto era che fosse utilizzato come un luogo di spaccio o ‘nascondiglio’ per la droga. Attraverso un classico appostamento, gli agenti hanno ‘monitorato’ quello che succedeva, chi entrava e chi usciva, mentre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile controllavano le strade che percorrevano i probabili spacciatori o assuntori di droga, una volta usciti dal box.

Il servizio coordinato è stato vincente e l’attesa, alla fine, è stata ripagata. La svolta è arrivata quando i poliziotti hanno notato due giovani uscire dal garage. Uno lo hanno riconosciuto subito perché già noto alle forze dell’ordine: era il 31enne. Altro particolare che confermava i sospetti.

Comunque sia, i due sono saliti a bordo di un’autovettura e sono partiti non pensando mai che sulla loro strada avrebbero ‘incrociato’ i Carabinieri che in mano avevano tutti i “dettagli” del veicolo.

Quando hanno visto gli uomini in divisa, il conducente ha premuto il piede sull’acceleratore, tentando la fuga. Tutti i tentativi per evitare di essere acciuffati sono stati vani. Anche quello ‘estremo’ del passeggero che si è lanciato fuori dall’abitacolo della macchina per cercare di far perdere le sue tracce a piedi.

Quando i militari sono riusciti a bloccarlo lo hanno accompagnato nel garage del quale l’uomo, pur non essendone proprietario, ne aveva l’uso. Lì, ad attenderli, c’erano i poliziotti che si sono fatti consegnare le chiavi.

La perquisizione

I dubbi sono diventati certezze durante la perquisizione quando sono spuntati fuori circa 600 grammi di eroina; 19 cartucce (calibro 12), 235 euro in banconote di vario taglio e un coltellino di 20 centimetri, con lama intrisa di eroina. Probabilmente era stato utilizzato per tagliarla.

Anche la fuga del complice scappato con l’auto è durata poco. È stato rintracciato per strada e sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, senza rinvenire nulla. Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanza stupefacente.

Alla fine, i poliziotti ed i militari hanno, tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi e resistenza a pubblico ufficiale Grecuccio e lo hanno condotto in carcere.