Sorpreso a cedere una dose di marijuana, 19enne finisce nei guai con il fratello

Sorpreso dagliuomini in divisa che lo stavano ‘osservando’ mentre passava una dose di marijuana sulla strada che da Lecce conduce a Monteroni, un 19enne è finito nei guai. Arrestato in flagranza di reato dai Militari del N.o.r per «tentata cessione» e «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti», accusa quest’ultima che ‘condivide’ con il fratello 21enne, deferito in stato di libertà per lo stesso reato.

Questi i fatti, così come sono stati ricostruiti. Non è dato sapere da quanti giorni i Carabinieri della sezione operativa, impegnati in una mirata attività di osservazione, li tenevano d’occhio, ma quando hanno sorpreso il 19enne mentre cedeva una dose di marijuana ad una persona, poi identificata, hanno avuto una “occasione” per vederci chiaro.

La perquisizione domiciliare ha consentito consentiva agli uomini dell’Arma di trovare undici grammi della stessa sostanza, marijuana, già divisa in dosi e un bilancino di precisione. Lo stupefacente è stato inviato ad un laboratorio per le analisi del caso. Il 19enne, riaccompagnato a casa, è ora in attesa di citazione diretta a giudizio, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto dai N.o.r.

Servizio diverso, ma sempre riguardante le sostanze stupefacenti, a Salve dove i militari della stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 48enne del posto. I guai per l’uomo sono cominciati dopo una perquisizione domiciliare che ha permesso ai militari di trovare 46 grammi di marijuana, nascosta all’interno dell’armadio della camera da letto.

Lo stupefacente trovato è stato sottoposto a sequestro. E l’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.