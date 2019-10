Dà di matto e sfascia l’auto dei Carabinieri: pakistano denunciato e sottoposto a T.S.O.

Serata particolarmente movimentata quella di ieri per una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lecce. Il tutto è iniziato al termine dell’udienza convalida che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti di un cittadino pakistano 22enne.

Mentre i militari trasportavano il ragazzo presso la sua attuale dimora della Caritas di Lecce, quest’ultimo, mentre la pattuglia transitava da viale dell’Università, ha iniziato a proferire frasi sconnesse. Per questo motivo veniva fatto momentaneamente scendere dal veicolo, ma qui sono iniziati i “guai”.

Il 22enne, in preda ad un’improvvisa crisi psicotica, strappava l’antenna sul tetto del mezzo, tentando di colpire ripetutamente i militari operanti, i quali, al fine evitare danneggiamenti altre auto parcheggiate lungo la via, lo hanno ricollocato in auto.

Ma il pakistano non è dato pace e, una volta nel mezzo, ha iniziato a colpire ripetutamente con calci e pugni l’interno dell’autovettura, provocando la rottura di un finestrino. I Carabinieri, allora, anche grazie al supporto di un altro mezzo dei militari sopraggiunto, lo hanno immobilizzato utilizzando anche uno spray in dotazione, procedendo successivamente suo trasporto in sicurezza presso il Comando Provinciale.

Qui è stato visitato dal personale del 118 e da un medico psichiatra: sedato e riconosciuto delirante, è stato sottoposto a t.s.o. eseguito dalla Polizia Locale.

Solo qualche lieve ferita, invece, per i Carabinieri in servizio in quel momento. Il pakistano, è stato deferito per resistenza e lesioni a p.u..