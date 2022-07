Scappa e colpisce un poliziotto per evitare il controllo, nascondeva droga, soldi e un’arma. 19enne in carcere

Mentre si trovava in sella al suo scooter ha ‘incrociato’ una volante della Polizia, impegnata in un servizio di controllo in città. Per non attirare l’attenzione degli agenti ha provato a “non scomporsi”, scendendo con nonchalance dal mezzo a due ruote per raggiungere la porta della sua abitazione, ma ha perso le chiavi dello scooter e quando gli agenti lo hanno chiamato è scappato a piedi. Un tentativo di fuga maldestro che si è concluso con la violenza. Già, perché quando è stato raggiunto, ha colpito un poliziotto. Alla fine si è scoperto il motivo della ‘resistenza’. Nascondeva droga, soldi e anche un’arma. Tant’è che è scattato l’arresto con le accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di arma clandestina e di munizioni. A finire nei guai, anzi a Borgo San Nicola, è un 19enne.

Il rocambolesco tentativo di fuga e l’arresto

Tutto è cominciato la sera del 7 luglio, quando un equipaggio della Sezione Volanti, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, ha notato in via Siracusa un giovane in sella ad un Piaggio Beverly. Il giovane, cercando di non scomporsi, ha raggiunto una strada vicina, ha parcheggiato il mezzo e si è diretto verso la sua abitazione. Tutto normale se non fosse che i poliziotti, trovando per terra la chiave di accensione dello scooter, hanno richiamato la sua attenzione. Come risposta il 19enne è fuggito, allontanandosi a piedi. Una volta raggiunto, non contento, ha tentato di evitare il controllo colpendo con violenza uno degli agenti che lo aveva bloccato.

A quel punto, è scattata la perquisizione dello scooter, dell’abitazione e del garage con l’aiuto del Reparto Prevenzione Crimine. Ed ecco la scoperta: sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento, un’arma e alcuni proiettili.

Più nel dettaglio, all’interno del vano sotto la sella dello scooter vi erano materiale per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente, forbici, bilancino di precisione, tre cartucce calibro 6,35, circa 45 grammi di cocaina, 53 grammi di sostanza da taglio e poco più di 20 grammi di marijuana. Mentre, all’interno dell’abitazione del giovane, sono stati rinvenuti, tra i ripiani di una libreria, una pistola-penna priva di matricola, due cartucce calibro 6,35 inoltre. All’interno del garage, infine, veniva rinvenuto altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, pochi grammi di marijuana ed un walkie talkie.

Sono in corso indagini, tese ad individuare il contesto criminale in cui il giovane agisce.

Durante la perquisizione personale è stata rinvenuta nella tasca dei pantaloni dell’arrestato la somma di 340 euro, anche questa sottoposta a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola.