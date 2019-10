Dopo l’ennesimo episodio di violenza trova il coraggio di denunciarlo, scatta l’arresto per un marito violento

Ancora un caso di violenza tra le mura domestiche in Salento.

Nella nottata appena trascorsa a Casarano, i Carabinieri della Stazione locale, in seguito a una denuncia/querela presentata da una donna, hanno arrestato in flagranza di reato il marito, poiché ritenuto responsabile di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia aggravati, minacce e lesioni personali.

L’uomo, nel corso degli ultimi vent’anni, avrebbe adottato nei confronti della moglie, condotte aggressive, sopraffattorie, denigratorie, vessatorie, anche lesive della sua integrità fisica e morale, restringendone anche la libertà personale e di autodeterminazione, anche alla presenza dei figli minori.

La vittima, in seguito all’ultimo episodio di violenza nella stessa giornata, è stata visitata da personale sanitario pronto soccorso dell’ospedale “Francesco Ferrari.

L’Arrestato, espletate formalità rito, stato tradotto presso propria abitazione in regime arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.