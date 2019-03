Scoperto dai Carabinieri con oltre 1 kg di droga, in manette 39enne di Tuglie. Denunciata la moglie

Nella giornata di oggi, i Militari della Stazione dell’Arma di Sannicola, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Metello Durante, 39enne, nato a Galatina, ma residente a Tuglie, che dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

I fatti

I Carabinieri, a seguito di una perquisizione personale e del mezzo su cui viaggiava, una Opel Meriva di sua proprietà, hanno rinvenuto 445 grammi di marijuana all’interno di una busta di cellophane.

La verifica, poi, si è estesa all’abitazione, dove, gli uomini della “Benemerita”, hanno scoperto altri 605 grammi, sempre di marijuana, custodita all’interno di tre barattoli di vetro, 145,50 grammi di hashish, tre piante di marijuana in ottimo stato, materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Nel corso del servizio, inoltre, è stata deferita in stato di libertà, L.R. gallipolina 33enne, moglie di Durante.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.