I Carabinieri di San Pietro Vernotico lo scoprono con la marijuana, scatta l’arresto per un 29enne leccese

Proseguono senza sosta le attività dei militari dell’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti ed è così che nella giornata di ieri gli uomini della “Benemerita” della Stazione di San Pietro Vernotico, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne disoccupato originario della provincia di Lecce.

L’uomo, nel tardo pomeriggio di ieri, era intento a passeggiare in Via Osteria Vecchia nel comune brindisino, quando è stato fermato dai militari e sottoposto a perquisizione, a seguito della quale sono stati rivenuti 1,5 grammi di Marijuana.

A quel punto la verifica è stata compiuta presso l’abitazione del 29enne, dove, i Carabinieri, hanno trovato altri sei grammi dello stesso stupefacente.

Adesso l’arrestato dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.