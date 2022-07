Gli chiedono cosa c’è nella busta e risponde tranquillamente marijuana. Arrestato

Quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura lo hanno fermato per un controllo non hanno potuto fare a meno di notare, sul sedile posteriore, una borsa voluminosa, di quelle che si usano per conservare la spesa. A quel punto, incuriositi, hanno chiesto all’uomo fermato – un 27enne albanese, residente nella provincia di Roma – cosa ci fosse all’interno. E lui, senza scomporsi, ha risposto marijuana. È stato in quel momento di sincerità che per il giovane sono cominciati i guai. Arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per lui si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

“Trasporto marijuana”

L’orologio aveva da poco segnato le 15.00, quando gli agenti della Squadra Mobile, passando per Viale Rossini, hanno fermato per un controllo una Smart FourFour con alla giuda un uomo, il 27enne come si scoprirà. Durante le formalità, i poliziotti hanno notato sul sedile posteriore (lato guida) una borsa voluminosa come quelle utilizzate per fare la spesa. Chiesto cosa ci fosse all’interno, il giovane ha risposto che stava trasportando marijuana. Nella shopper, in effetti, erano custodite tre buste trasparenti elettrosaldate con della sostanza dalle caratteristiche organolettiche della Marijuana, del peso complessivo di Kg 3.300.

La droga e anche l’autovettura utilizzata per trasportare la sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro.

Il 27enne, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno della locale Procura della Repubblica, accompagnato presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola.