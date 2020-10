Ai domiciliari ma in possesso di 28 involucri di cocaina e di denaro contante. In carcere 33enne di Tricase

Anche se sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina, suddivisa in 28 involucri termo-saldati e denaro contante pari a 305euro in banconote di vario taglio, un importo che è stato ritenuto provento dell’attività illecita.

È dunque costata il carcere a Cosimo Vessio, 33enne di Tricase, l’attività di polizia giudiziaria, finalizzata alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, posta in essere dai militari della locale stazione dei Carabinieri unitamente a quelli dell’Aliquota Operativa del N.O.R., il Nucleo Operativo Radiomobile.

L’uomo, come detto, dopo la perquisizione personale e domiciliare è stato arrestato, ed espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce di Borgo San Nicola, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.