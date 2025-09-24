Al termine della perquisizione ‘spuntano’ cocaina, marijuana e armi da fuoco. Scatta l’arresto

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce.

Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, con il supporto dei colleghi della Tenenza di Copertino, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato a un importante sequestro.

All’interno di un’abitazione del centro, oltre a una ventina di dosi di cocaina e marijuana, i militari hanno rinvenuto armi da fuoco e munizioni, tra cui un fucile automatico tipo AK-47, una pistola Colt M1911, parti di altre armi con matricole abrase e una pistola ad aria compressa con ricariche di gas.

Sono stati sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e circa 230 euro in contanti, ritenuti provento di una possibile attività di spaccio. Nel corso dell’operazione è spuntato persino un berretto storico dell’Arma dei Carabinieri, su cui sono in corso accertamenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Dopo le formalità di rito, i Carabinieri hanno condotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.