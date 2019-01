Nascondeva oltre 12 grammi di cocaina, 46enne di Cursi finisce in carcere

Proseguono senza sosta i servizi di controllo da parte di militari dell’Arma finalizzati al contrasto dei reati di spaccio e assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una di queste verifiche, nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Maglie, a Cursi, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato Rosanna Stampete, 46enne del luogo che adesso si dovrà difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico la donna, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare è stata trovata in possesso di un involucro con all’interno 12,5 grammi di cocaina cristallizzata, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e la conservazione della droga.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. I reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi di reati.

Rosanna Stampete, una volta terminate le formalità di rito, è stata tradotta presso il Carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.