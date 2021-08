In casa spuntano 147 grammi di marijuana e un fucile ad aria compressa, 19enne ai domiciliari

Sono scattati gli arresti domiciliari per un 19enne di Ruffano (G. M., queste le iniziali del giovane) a seguito di un controllo dei Carabinieri della locale stazione. A seguito di una perquisizione prima personale e subito dopo dell’ automobile in possesso e dell’abitazione di residenza, l’uomo è stato sorpreso a detenere 147 grammi di marijuana, materiale vario utile per il confezionamento dello stupefacente e la somma di denaro contante pari a 1.550,00 euro.

I militari hanno, altresì, trovato un fucile ad aria compressa, calibro 4,65, marca Hatsan, privo di matricola; al momento sono in corso gli accertamenti al fine di verificare la legittimità del possesso dell’arma.

Il 19enne, arrestato in flagranza di reato, espletate tutte le formalità di rito, è stato quindi condotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata.