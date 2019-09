Coltiva nel giardino di casa piante di marijuana alte più di un metro, in manette 50enne di Cutrofiano

Nella giornata di ieri a Cutrofiano i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto, Salvatore Greco, 50enne del posto, come disposto dal pm Maria Consolata Moschettini.

I Carabinieri, in seguito a una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno del giardino annesso alla propria abitazione, 30 piante di marijuana, in ottimo stato vegetativo e in piena fioritura, dell’altezza 1,50 metri circa e 10 rami in essiccazione.

Le piante sono state sottoposte a sequestro e Greco al termine delle formalità rito tradotto presso propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L’arrestato è difeso dagli avvocati Alessandro Mariano e Donato Sabetta. Nelle prossime ore, si svolgerà l’udienza di convalida dinanzi al gip.

Un arresto anche a Poggiardo

Sempre ieri a Poggiardo, invece, gli uomini della “Benemerita” della Stazione locale, arrestato, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Matteo Giovanni Borgia, 29enne di Poggiardo.

L’uomo, sempre a seguito di un controllo personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di sei involucri contenenti complessivi 24,1 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro.

Il 29enne è stato associato presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.