Sorpreso mentre scarica dall’auto una tv e bottiglie di vino, ma era il bottino di un furto: 44enne ai domiciliari

«Furto in abitazione». È questa l’accusa che i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno contestato ad un 44enne di Nardò, Sandro Mirra. I guai per l’uomo sono cominciati quando i militari, impegnati in un servizio perlustrativo, lo hanno sorpreso a pochi metri dalla sua abitazione estiva a Santa Maria al Bagno. Stava ‘scaricando’ dall’auto un televisore e alcune bottiglie vino.

Che cosa abbia destato ‘sospetti’ non è dato saperlo. Forse l’orario insolito – le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.00 – o il fatto che nella Fiat Punto erano presenti anche degli attrezzi da scasso. Senza contare che Mirra è un volto noto alle forze dell’Ordine.

Comunque sia gli uomini dell’Arma hanno scoperto che quegli oggetti erano stati rubati poco prima da un’altra abitazione della marina neretina. Tanto è bastato per far scattare l’arresto in flagranza di reato, come detto, per furto in abitazione. La tv e le bottiglie di vino sono state restituite al legittimo proprietario, previo riconoscimento. Il 44enne, invece, una volta concluse le formalità di rito è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà rimanere in regime di arresti domiciliari.