Due rapine nell’arco di poco tempo e poi la fuga, ma viene fermato dai Carabineri. Arrestato 40enne di Trepuzzi

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22.00 a Trepuzzi, i militari della Stazione locale dell’Arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato Simone Solazzo, 40enne nato a Campi Salentina, ma residente nel comune del Nord Salento. L’uomo adesso, dovrà difendersi dall’accusa di concorso in rapina.

I fatti

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 20.00, quando, a Squinzano, in Via Campi, una persona, con il volto travisato da un casco integrale, ha fatto irruzione all’interno di un centro medico facendosi consegnare la somma di 250 euro da un’impiegata della struttura.

Il malvivente, subito dopo, si è dato alla fuga a bordo di una moto di grossa cilindrata di colore nero, guidata da un complice che lo aspettava all’esterno.

La seconda rapina

Successivamente, i due, hanno compiuto una seconda rapina ai danni del supermarket Eurospin di Surbo in Via Lecce, dove, sotto la minaccia di una pistola, si sono fatti consegnare il denaro contenuto all’interno delle casse, fuggendo poi a bordo sempre dello stesso mezzo.

L’inseguimento

Una pattuglia di militari della Stazione di Trepuzzi, giunta sul luogo del colpo, è riuscita a intercettare la due ruote in Via Vecchia Trepuzzi, dove, uno dei due è sceso dal ciclomotore per salire su una Peugeot 208, con a bordo un altro complice che lo attendeva e, nel frattempo il conducente della moto è fuggito via facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri, a quel punto, si sono messi all’inseguimento dell’autovettura, che poco dopo si è fermata. Lì i due sono scesi dal mezzo fuggendo a piedi, ma per uno dei due questa è durata poco in quanto è stato prontamente bloccato dagli operatori. L’altro rapinatore, invece, è riuscito a dileguarsi nelle campagne circostanti.

Una volta perquisita l’autovettura i militari hanno trovato al suo interno il casco integrale e i guanti in lattice utilizzati per il colpo. Il tutto è stato sequestrato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Sono in atto le indagini per risalire agli altri due complici sfuggiti alla cattura.