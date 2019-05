Sorpreso con cocaina e marijuana in dosi pronte per lo spaccio, ai domiciliari 27enne leccese

Trovato in possesso con cocaina e marijuana è finito in manette nel pomeriggio di ieri. Si tratta di S.A. 27enne di Lecce, arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio finalizzato proprio allo smercio di sostanze stupefacenti.

I guai per l’uomo sono cominciati quando è stato fermato dagli uomini in divisa. Insospettiti evidentemente da qualcosa, i poliziotti hanno sottoposto il giovane ad una perquisizione prima sulla sua persona, poi sull’auto e, infine, in un box nella sua disponibilità. Complessivamente, sono stati trovati circa sei grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, tutti confezionati in involucri di vario taglio.

È stato, inoltre, sequestrato il materiale necessario al confezionamento delle dosi che sarebbero poi finite nelle piazze dello spaccio. Conclusi tutti gli accertamenti, il 27enne è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari.

Trovato al volante di un’auto rubata, finisce nei guai per ricettazione

«Ricettazione». È questa l’accusa contestata a S.A.M. (queste le sue iniziali), trovato al volante di un’auto provento di furto. I guai per lui sono cominciati quando è stato controllato dal Personale della Polizia Stradale di Lecce, in collaborazione con i colleghi della Stradale di Brindisi. Impossibile non notare che il nottolino della vettura era stato forzato e anche la centralina era stata modificata artigianalmente, probabilmente per consentire l’accensione del veicolo con un’altra chiave. Tanto è bastato per beccarsi una denuncia.