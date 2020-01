Cerca di sfuggire al controllo salendo sull’autobus, ma viene raggiunto dagli agenti. Arrestato tunisino per spaccio  

Nelle prime ore di ieri mattina, gli agenti di una volante, transitando in via Oronzo Quarta, hanno notato, nei pressi della fermata dall’autobus, un cittadino straniero aggirarsi con fare sospetto e contattare alcuni passanti.

Gli agenti di “Viale Otranto”, a quel punto hanno preso la decisione eseguire un controllo a suo indirizzo, ma l’uomo, accortosi della loro presenza, ha approfittato del passaggio di un autobus per introdursi all’interno al fine di eludere la verifica, ma gli agenti, postisi all’inseguimento, sono riusciti a entrare nel mezzo, prima che le porte potessero chiudersi.

Vistosi in trappola, il cittadino straniero ha lasciato sul sedile posteriore la sua giacca, che i poliziotti hanno recuperato, contenente all’interno della tasca destra, una busta con cinque dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 18.4 grammi e un involucro in carta di alluminio con all’interno un pezzo di hashish del peso complessivo di 1.3 grammi.

L’uomo fermato, successivamente identificato nella persona di Arbi Mohamed Amri, 25enne tunisino, è stato accompagnato in Questura, dove, a seguito di ulteriori accertamenti si è appurato che a suo carico pendeva un Provvedimento di Espulsione emesso in data 11 settembre 2019 del quale era inottemperante ed era ricercato per un furto aggravato avvenuto il 6 marzo 2019.

Inoltre, il 25enne, inoltre, è stato riconosciuto dal personale della volante quale autore di un furto ai danni di un supermercato Eurospin il 9 gennaio scorso.

Al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti e, contestualmente, indagato per furto aggravato e per inottemperanza al provvedimento di espulsione.