Tenta il furto di un’auto ma rimane imbottigliato nel traffico: arrestato un pregiudicato a Lecce

Pensava di riuscire nell’impresa ma così non è stato. È stato arrestato per furto aggravato un uomo di 55 anni che aveva rubato un’auto nella mattina di ieri, un colpo fallito miseramente dopo pochissimo tempo.

I fatti

Nella mattinata di ieri, intorno alle 10:00, la Centrale Operativa della Questura di Lecce ha ricevuto una segnalazione da parte di un uomo, vittima di furto della sua autovettura Citroen Berlingo. Autore del furto è un 55enne pregiudicato che ha tentato di sottrarre l’auto parcheggiata per strada, con le chiavi inserite. Il malfattore si è avvicinato all’auto in bicicletta. Il proprietario della macchina si è subito accorto del furto, avendo visto il ladro nella propria auto che si allontanava.

Il malcapitato si è subito messo all’inseguimento del ladro che, vistosi scoperto e rimasto imbottigliato nel traffico cittadino, ha deciso di abbandonare la macchina per poi tornare indietro e recuperare la sua bicicletta, tentando la fuga in maniera più rapida. Non sono mancate le minacce al malcapitato a cui ha sottolineato di aver già scontato 15 anni di carcere.

L’uomo è stato prontamente individuato dagli Agenti di Polizia ed è stato tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno della locale Procura della Repubblica, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Lo stesso sarà giudicato con giudizio direttissimo nella giornata di domani.