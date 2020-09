Cerca di entrare di notte nel santuario forzando la serratura: arrestato per tentato furto aggravato

Finisce in manette per avere cercato di entrare nel pieno della notte in un antico santuario forzando la serratura. È successo, intorno alle 2:30 a Galatone, davanti al portone della Chiesa del Santissimo Crocifisso della Pietà.

Antonio Catalano, 36 anni di Aradeo, volto noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentato furto aggravato dai carabinieri di Gallipoli, come disposto dal pm Stefania Mininni.

Seconda una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era intento a forzare la serratura del luogo di culto, con alcuni arnesi da scasso, ma è stato colto sul fatto.

Antonio Catalano è assistito dall’avvocato Andrea Starace e nelle prossime ore si terrà la convalida dell’arresto ed il processo per direttissima.