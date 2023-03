Accoltellò un uomo dopo una lite, per un 46enne scatta l’arresto per tentato omicidio

Era il 9 febbraio, quando una lite si concluse nel sangue. Durante il battibecco, scoppiato per motivi all’epoca sconosciuti, spuntò un coltello che costò una corsa all’Ospedale di Scorrano per un 54enne di Galatina, ferito all’addome e una denuncia a piede libero per compaesano 46enne che avrebbe impugnato e usato l’arma bianca, in base a quanto ricostruito dagli uomini in divisa.

Nelle scorse ore, per l’uomo – classe 1977 – è scattato l’arresto. I Carabinieri della stazione locale, infatti, hanno bussato alla porta della sua abitazione stringendo tra le mani un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Lecce. Un provvedimento scritto una volta concluse le indagini e raccolte tutte le prove investigative necessarie. L’accusa è tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi.

La lite

Secondo quanto ricostruito tra i due uomini sarebbe scoppiata una lite, sempre più animata. Ad un certo punto, il 46enne avrebbe impugnato il coltello che aveva “nascosto” in tasca, ferendo il ‘rivale’. Il malcapitato, ferito e sanguinante, è riuscito a raggiungere la sua abitazione, ma poco prima della porta ingresso si è accasciato a terra, privo di sensi. Scattato l’allarme, l’uomo è stato accompagnato all’Ospedale di Scorrano e ricoverato per le cure del caso. Le sue condizioni non erano tali da far temere per la sua vita.

Per il 46enne, denunciato a piede libero perché mancava la flagranza, si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce, dopo un mese e mezzo dalla sanguinosa lite.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la compiuta responsabilità degli indagati sarà accertata solo con eventuale sentenza irrevocabile di condanna.