Si fa notare per l’atteggiamento ‘sospetto’, in auto aveva un chilo di hashish: arrestato 25enne

Sorpreso con quasi un chilo di hashish nascosto in auto finisce in Carcere per «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». È questa l’accusa che i Carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano hanno contestato ad Niko Andrea Totaro, classe 1994, del posto. Fatale lui un controllo degli uomini in divisa che si è concluso con l’arresto in flagranza di reato.

La sorpresa

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 17.00, quando il 25enne è stato ‘fermato’ per un controllo. Era a bordo della sua auto all’interno di una stazione di servizio. Impossibile per i militari della pattuglia non notare un particolare che, alla fine, gli è costato caro. Il giovane aveva un atteggiamento ‘sospetto’, tale da spingere gli uomini dell’Arma a vederci chiaro.

La perquisizione veicolare ha confermato i dubbi: sotto il sedile anteriore, lato passeggero, è stata trovata una busta contenente 10 panetti di hashish. Complessivamente un chilo di sostanza stupefacente.

Non solo, i militari hanno sottoposto a ritiro cautelare, ai sensi dell’articolo 39 del T.u.l.p.s., anche due fucili calibro 12 che il soggetto regolarmente deteneva presso la propria abitazione.

La sostanza stupefacente ed il veicolo in uso al giovane sono state sottoposte a sequestro. Per il 25enne, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.